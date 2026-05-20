США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Запуск был осуществлен с базы Ванденберг.
Константин Денисов 20-05-2026 17:26
© Фото: dvids.com

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает aif.ru.

Ракета была запущена с базы Ванденберг без боезаряда в сторону Тихого океана. В Вашингтоне сообщили, что пуск носил плановый характер.

«Этот пуск подтверждает состояние и готовность наших межконтинентальных баллистических ракет, а также способность всех элементов этой системы - от операторов до самой ракеты - выполнять поставленную задачу», - говорится в сообщении.

Minuteman III способна нести ядерный заряд. Пуск произошел сразу после объявления Россией старта учений по применению ядерного оружия в условиях агрессии.

Однако в США уверяют, что запуск был запланирован еще несколько лет и не имеет никакого отношения к текущей геополитической обстановке.

#в стране и мире #учения #ракета #сша #ядерное оружие
