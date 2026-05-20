МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп заявил, что не торопится урегулировать конфликт с Ираном

По словам президента США, промежуточные выборы в Конгресс его не беспокоят.
Андрей Юдин 20-05-2026 18:57
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Дональд Трамп сказал, что не спешит завершить конфликт с Ираном. Заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопрос журналистам о готовности к сделке с Исламской Республикой, которая касается Ормузского пролива.

«Нам нужно, чтобы пролив был открыт, чтобы он был открыт незамедлительно», - прокомментировал Дональд Трамп требования США к Ирану.

Американский президент отметил, что все говорят о том, что он спешит к промежуточным выборам, пытаясь урегулировать конфликт с Ираном, но он не спешит никуда.

В ноябре в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Эксперты прогнозируют риски потери республиканцами Палаты представителей. Такую ситуацию аналитики связывают с падением рейтингов администрации на фоне роста цен в стране и военной кампании против Ирана.

В разговоре со «Звездой» научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что американский Конгресс может не суметь отстранить Дональда Трампа от принятия решений по Ирану. Сейчас в высшем законодательном органе США доминирует Республиканская партия.

Кроме того, Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий главы Белого дома в отношении Ирана. Согласно документу, президент должен согласовывать с Конгрессом любые будущие военные действия в Иране.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #конгресс США #Ормузский пролив #промежуточные выборы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 