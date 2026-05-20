Трамп заявил, что не торопится урегулировать конфликт с Ираном

Дональд Трамп сказал, что не спешит завершить конфликт с Ираном. Заявление глава Белого дома сделал, отвечая на вопрос журналистам о готовности к сделке с Исламской Республикой, которая касается Ормузского пролива.

«Нам нужно, чтобы пролив был открыт, чтобы он был открыт незамедлительно», - прокомментировал Дональд Трамп требования США к Ирану.

Американский президент отметил, что все говорят о том, что он спешит к промежуточным выборам, пытаясь урегулировать конфликт с Ираном, но он не спешит никуда.

В ноябре в Америке пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Эксперты прогнозируют риски потери республиканцами Палаты представителей. Такую ситуацию аналитики связывают с падением рейтингов администрации на фоне роста цен в стране и военной кампании против Ирана.

В разговоре со «Звездой» научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что американский Конгресс может не суметь отстранить Дональда Трампа от принятия решений по Ирану. Сейчас в высшем законодательном органе США доминирует Республиканская партия.

Кроме того, Сенат США одобрил резолюцию об ограничении полномочий главы Белого дома в отношении Ирана. Согласно документу, президент должен согласовывать с Конгрессом любые будущие военные действия в Иране.