МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конгресс США может не суметь отстранить Трампа от принятия решений по Ирану

По словам эксперта, сегодня в высшем законодательном органе Штатов доминирует Республиканская партия.
Тимур Юсупов 04-05-2026 16:26
© Фото: Daniel Torok, White House, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Конгресс США намерен лишить Дональда Трампа возможности продолжать военный конфликт с Ираном, так как его длительность перевалила за двухмесячный срок, отведенный на единоличное принятие президентом решений об участии в войнах. Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» рассказал, какова вероятность того, что американскому парламенту удастся воплотить свои планы в жизнь.

По словам эксперта, такой вариант развития событий был бы реалистичен в условиях, если бы конгресс находился под контролем Демократической партии США, однако сегодня там заседает республиканское большинство. Тем не менее ситуация может кардинально измениться после грядущих в ноябре выборов в палату представителей США.

«Вряд ли конгресс на это пойдет. До выборов точно. А вот после выборов, исходя из того, какой будет баланс сил, можно будет делать прогнозы. А сейчас вряд ли это все будет», - считает специалист.

Блохин отметил, что Трамп надеется закончить вышедший из-под контроля конфликт как можно быстрее, вследствие чего сценарий лишения его полномочий конгрессом может попросту не успеть состояться.  

Ранее Иран передал США предложение об окончательном прекращении огня. Замглавы МИД Ирана заявил, что теперь выбор между дипломатией и продолжением боевых действий зависит от американской стороны.

#сша #Трамп #Дональд Трамп #Иран #конгресс США #наш эксклюзив #арабо-израильский конфликт #война на ближнем востоке
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
2
Морской политех
3
Беспилотинки. Мировые тренды
4
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
5
Главное управление боевой подготовки
6
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
7
Подводный флот России. 120 лет
8
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
9
Броневики СВО. Часть 2
10
Российские буксиры. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 