Конгресс США может не суметь отстранить Трампа от принятия решений по Ирану

Конгресс США намерен лишить Дональда Трампа возможности продолжать военный конфликт с Ираном, так как его длительность перевалила за двухмесячный срок, отведенный на единоличное принятие президентом решений об участии в войнах. Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе со «Звездой» рассказал, какова вероятность того, что американскому парламенту удастся воплотить свои планы в жизнь.

По словам эксперта, такой вариант развития событий был бы реалистичен в условиях, если бы конгресс находился под контролем Демократической партии США, однако сегодня там заседает республиканское большинство. Тем не менее ситуация может кардинально измениться после грядущих в ноябре выборов в палату представителей США.

«Вряд ли конгресс на это пойдет. До выборов точно. А вот после выборов, исходя из того, какой будет баланс сил, можно будет делать прогнозы. А сейчас вряд ли это все будет», - считает специалист.

Блохин отметил, что Трамп надеется закончить вышедший из-под контроля конфликт как можно быстрее, вследствие чего сценарий лишения его полномочий конгрессом может попросту не успеть состояться.

Ранее Иран передал США предложение об окончательном прекращении огня. Замглавы МИД Ирана заявил, что теперь выбор между дипломатией и продолжением боевых действий зависит от американской стороны.