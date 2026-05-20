Сенат США одобрил резолюцию с ограничением полномочий Трампа в Иране

Сенат одобрил законопроект, направленный на ограничение военных полномочий президента Дональда Трампа путем обязательного одобрения Конгрессом любых будущих военных действий в Иране, пишет CNN.

Голосование прошло с результатом 50 за и 47 против. Республиканские сенаторы Рэнд Пол из Кентукки, Сьюзан Коллинз из Мэна, Лиза Мурковски из Аляски и Билл Кэссиди из Луизианы поддержали предложение вместе с большинством демократов. Демократ Джон Феттерман из Пенсильвании проголосовал против.

«Это первый раз, когда Сенат продвинул такую резолюцию», - отметили в CNN.

Резолюция обязывает президента США вывести американские вооруженные силы из конфликта с Ираном, если Конгресс не объявит войну или не даст специальное разрешение на применение силы. Демократы инициировали такие голосования уже восемь раз с начала военных действий в конце февраля.

Сенатор Тим Кейн из Вирджинии подчеркнул, что Конгресс должен восстановить свою роль в вопросах войны. Республиканцы в целом продолжают выступать против подобных инициатив и ссылаются на конституционные полномочия президента как главнокомандующего.

Даже если обе палаты одобрят резолюцию, ожидается, что президент наложит на нее вето. Однако демократы утверждают, что этот шаг будет иметь важное значение и потенциально может изменить позицию президента по поводу войны.