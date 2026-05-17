ВОЗ объявила международный режим ЧС на фоне эпидемии Эболы в ДР Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго и Уганде. Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

«Болезнь Эбола представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - сказано в материале.

Уточняется, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии. На данный момент неизвестно реальное число инфицированных людей и географическое распространение заболевания.

По данным организации, в трех зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой. В то время как в Уганде, городе Кампала, зарегистрировали два лабораторно подтвержденных случая заряжения вирусом у людей прибывших из ДРК.

Главный научный сотрудник института вирусологии Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Ганы и Мадагаскар являются огромным регионом с очагом опасных вирусов, таких как Нипах, который вышел за пределы Индии. Это происходит из-за того, что на их территории проживает группа летучих крыланов, таких как летучая лисица.