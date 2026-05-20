Латвия выразила протест РФ после доклада СВР о пуске дронов с территории Балтии

Временного поверенного в делах РФ Касаткина вызвали в латвийский МИД.
Дима Иванов 20-05-2026 01:27
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Латвии после публикации доклада Службы внешней разведки России о намерении Киева ударить беспилотниками с территории стран Балтии.

Российскому дипломату Дмитрию Касаткину выразили категорический протест, подчеркивается в сообщении МИД Латвии. Ему вручили официальную ноту.

СВР России ранее сообщила, что киевский режим собирается нанести удар беспилотниками по России. При этом дроны запустят с территории стран Балтии.

По информации разведки, украинские операторы БПЛА уже прибыли в Латвию. Их разместят на военных базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс».

Украинские беспилотники ранее нарушили воздушное пространство Латвии и Эстонии. Дроны попали по электростанции в Эстонии и нефтехранилищу в Латвии.

#в стране и мире #свр #Латвия #мид латвии #БПЛА ВСУ
