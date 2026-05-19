Киевский режим готовит новые террористические удары по тыловым регионам РФ. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР России.

Уточняется, что Украина собирается с территории Латвии запускать беспилотники в сторону России.

«Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии... Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции», - говорится в заявлении ведомства.

В СВР подчеркнули, что способность критически мыслить и чувство самосохранения оказались слабее «пещерной русофобии» нынешней власти Латвии. В настоящее время в страну направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ.

Ранее военная разведка США заявила, что киевский режим наносит хаотические удары по территории Российской Федерации, не добиваясь ослабления боеспособности РФ.