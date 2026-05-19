МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СВР: Киев готовит новые удары по тыловым регионам РФ с территории Латвии

В СВР обратили внимание на преобладающую «пещерную русофобию» у властей Латвии.
Глеб Владовский 19-05-2026 11:33
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Киевский режим готовит новые террористические удары по тыловым регионам РФ. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР России.

Уточняется, что Украина собирается с территории Латвии запускать беспилотники в сторону России.

«Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии... Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции», - говорится в заявлении ведомства.

В СВР подчеркнули, что способность критически мыслить и чувство самосохранения оказались слабее «пещерной русофобии» нынешней власти Латвии. В настоящее время в страну направили военнослужащих Сил беспилотных систем ВСУ.

Ранее военная разведка США заявила, что киевский режим наносит хаотические удары по территории Российской Федерации, не добиваясь ослабления боеспособности РФ.

#Россия #в стране и мире #Украина #Латвия #тыловой район #свр россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 