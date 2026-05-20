Путин встретился с инженером Пэном, которого видел ребенком 26 лет назад

Президент России Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, которого впервые увидел 26 лет назад.

История их знакомства началась во время первого государственного визита Владимира Путина в Китай. Тогда, в 2000 году, российский лидер сфотографировался с Пэн Паем, который был еще ребенком, в парке Бэйхай.

При виде повзрослевшего Пэна президент не смог скрыть удивления и радости.

«Хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность - встреча с вами, но я этому очень рад», - прокомментировал президент.

Сегодня Пэн Паю 36 лет, он работает инженером в крупной муниципальной корпорации «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

В своих воспоминаниях китаец не раз подчеркивал, что именно та детская встреча и глубокое уважение к российской системе образования определили его жизненный путь. Вдохновленный примером президента, он отправился в Москву, где освоил русский язык и в 2013 году успешно окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).

Для самого Пэна та первая встреча стала самым ярким событием в жизни. Он неоднократно признавался, что его давней мечтой было вновь увидеть российского лидера лично.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Китай в рамках двухдневного официального визита. Борт российского лидера приземлился в Пекине. Главу государства РФ встретили министр иностранных дел Китая Ван И и почетный караул. В ходе встречи, включая обсуждения в узком и расширенном составах, лидеры стран заключили 40 соглашений, половина из которых была одобрена непосредственно ими.