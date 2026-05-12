Лавров: Индия не подчинилась требованиям Запада не закупать нефть из РФ

Индия не уступила перед давлением Запада и его требованиями не закупать нефть из России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Они оказывают давление на всех, требуя, чтобы они не покупали российскую нефть. И это нечестная игра», - приводит слова министра RT.

Лавров назвал методы Запада «неоколониальными». По его словам, терминология может быть разной. Но речь идет об эксплуатации одних стран другими. Не все поддаются такому давлению, подчеркнул министр иностранных дел России.

«Индия неоднократно заявляла, что сама будет определять, у кого закупать энергоресурсы», - заключил Лавров.

В апреле первый зампред правительства РФ Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Нью-Дели заявил, что российские компании имеют возможности для последовательного наращивания поставок нефти и сжиженного природного газа в Индию.

По словам Мантурова, ключевыми темами переговоров с индийской стороной стали торговые и инвестиционные связи. Особое внимание уделили товарообороту в современных условиях. Так, наша страна нарастила поставки в Индию востребованных видов минеральных удобрений на 40% и готова продолжить обеспечивать потребности республики в этой продукции. Помимо этого, стороны обсудили сотрудничество в области космоса и образования.

Bloomberg отмечал, что индийские НПЗ все чаще оплачивают российскую нефть валютами, альтернативными американскому доллару. Делается это с целью снизить зависимость от США. Всего с начала конфликта на Ближнем Востоке индийские компании купили у России около 60 миллионов баррелей нефти.