Эксперт рассказал о последствиях перерезания кабелей в Ормузском проливе

В странах Персидского залива и в мире в целом может начаться перегруз резервных маршрутов, если в Ормузском проливе перережут интернет-кабели. Об этом в беседе RT рассказал главный редактор аналитического издания Владимир Зыков.

Например, если кабели перережут в регионе практически перестанет работать Telegram. По словам Зыкова, может упасть скорость, начнутся проблемы с банками, VPN, видео, международным трафиком и многим другим, так как подводные кабели являются «критической инфраструктурой».

Если перерезать кабели в таком узком месте, произойдет удар по цифровой логистике региона.

«Один порезанный кабель обычно переживается, операторы переключают трафик. Но если одновременно повреждены несколько систем в одном пучке, например FALCON, GBI, TGN-Gulf, AAE-1 или соседние региональные маршруты, то начинается настоящая деградация», - объяснил Зыков.

По его словам, дата-центры стран Персидского залива, облака, банки, корпоративная связь и маршрут Азия - Европа получат очень сильный удар.

«Как с этим справится их экономика, прогнозировать сложно. Но подозреваю, что эффект может быть сильнее, чем от удара по нефтянке», - подвел итог Зыков.

Накануне иранский танкер преодолел морскую блокаду США и, войдя в воды Исламской Республики, пришвартовался у острова Харк.