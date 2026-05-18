МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fars: иранский танкер преодолел американскую блокаду

Оставшись незамеченным, судно пришвартовалось у острова Харк.
Андрей Юдин 18-05-2026 18:04
© Фото: Johan Nilsson, TT, Global Look Press

Танкер Исламской Республики преодолел морскую блокаду США и, войдя в воды Ирана, пришвартовался у острова Харк, сообщает Fars.

«Перевозчик сжиженного природного газа без опознавательных знаков пересек линию окружения США», - говорится в материале агентства.

Ранее Америка заявляла о готовности приостановки санкций против нефти Исламской Республики на время переговоров. Кроме того, страны договаривались о смягчении блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов.

#в стране и мире #блокада #сша #Иран #Ормузский пролив #танкер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 