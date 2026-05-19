Дмитриев зарегистрировал аккаунт в китайской соцсети WeChat

На своей странице он планирует делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве и многим другим.
Вероника Левшина 19-05-2026 23:17
© Фото: Jaque Silva, Keystone Press Agency, Global Look Press

Специальный представитель Президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев создал аккаунт в китайской социальной сети WeChat. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

«Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства», - рассказАл Дмитриев о планах ведения страницы.

WeChat является самой популярной китайской соцсетью. В одной программе объединены мессенджер, платежная система, маркетплейс, новостные порталы и мини-приложения для вызова такси или заказа еды.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, Китай, в рамках двухдневного официального визита. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Помощник главы государства Юрий Ушаков отмечал, что планируется подписание около 40 различных соглашений в самых разных отраслях.

#в стране и мире #соцсеть #РФПИ #аккаунт #Дмитриев #WeChat #страница
