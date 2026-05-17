Ответственный старт и мягкая посадка: появились кадры испытаний нового Су-57Д

В России прошел проверку двухместный самолет пятого поколения Су-57Д. Кадры испытаний нового истребителя опубликовал Ростех.

«Созданный специалистами ОКБ Сухого двухместный вариант Су-57 может быть задействован не только для обучения пилотов, но и для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации с формированием единого информационно-управляющего пространства», - сообщили в госкорпорации.

Кроме того, многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 решает множество боевых задач. Он может применяться в любых погодных условиях, в сложной помеховой обстановке, а также поражать разнородные цели на земле, воде и в воздухе.

Ранее в МО РФ получили партию Су-57 с обновленным комплексом вооружения. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, самолет показал свою эффективность и способен выполнять задачи в зоне действия современных систем ПВО. Кроме того, Су-57Э совершил первый полет на выставке Aero India.