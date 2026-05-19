В Уганде запретили рукопожатия из-за вспышки Эболы

В стране зарегистрированы два случая заболевания и один летальный исход.
Константин Денисов 19-05-2026 19:32
© Фото: x99ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Уганде временно запретили эпидемиологически небезопасные способы приветствия, включая рукопожатия. Как сообщает Nile Post, причиной стала вспышка заболеваемости вирусом Эбола.

«Министерство здравоохранения Уганды временно запретило рукопожатия и другие способы приветствия, предполагающие физический контакт», - говорится в публикации.

На данный момент известно о двух случаях заболевания в Уганде при одном летальном исходе. Заболевшими оказались граждане ДР Конго, где вирус унес уже 131 жизнь.

Ранее Роспотребнадзор объявил о решении направить в Уганду специалистов для борьбы с Эболой. Озабоченность эпидемиологшической ситуацией в африканских странах выразил даже глава Белого дома Дональд Трамп.

#в стране и мире #Эбола #уганда #др конго
