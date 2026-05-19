Трамп озабочен вспышкой Эболы в Африке

США ввели новые меры для туристов, приехавших из Уганды, Республики Конго и Южного Судана.
Вероника Левшина 19-05-2026 02:43
© Фото: Xinhua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп озабочен из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Обэтом он сообщил на встрече с журналистами в Вашингтоне.

«Я обеспокоен ситуацией с Эболой. Сейчас заболевание фиксируется в Африке, но может распространиться и дальше», - отметил хозяин Белого дома.

Также в США ввели новые меры для туристов, приехавших из Уганды, Республики Конго и Южного Судана.

Накануне Роспотребнадзор заявил, что группа российских специалистов будет направлена в Уганду для борьбы со вспышкой лихорадки Эбола. Отмечалось, что благодаря совместной работе Москва укрепила научный и кадровый потенциал Уганды. Также РФ передаст государству-партнеру тесты для диагностики лихорадки, которые разработали и активно применяют в России.

Ранее стало известно, что риска распространения лихорадки Эбола в России на данный момент нет.

#в стране и мире #Трамп #Африка #Эбола #лихорадка #распространение
