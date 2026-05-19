МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тегеран раскритиковал мирное заявление американской стороны

Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади сообщил, что Вашингтон использует заявления о мире, чтобы угрожать Исламской Республике.
Андрей Юдин 19-05-2026 19:21
© Фото: Sha Dati, XinHua, Global Look Press

Вашингтон использует заявление о мире для того, чтобы угрожать Тегерану, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Политик сказал, что это «значит назвать "угрозу" "шансом на мир"», комментируя решение Дональда Трампа отложить военную атаку на Иран по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради достижения мирной сделки. В то же время глава Белого дома приказал военным силам быть наготове к атаке.

«Иран полностью и решительно готов противостоять любой военной агрессии. Для нас не имеет значения, сдадимся мы или погибнем», - заявил Казем Гариб-Абади.

Ранее сообщалось, что в переговорах между иранской и американской сторонами остаются фундаментальные разногласия. В диалоге США пытается продвинуть ядерный вопрос.

#в стране и мире #сша #Иран #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 