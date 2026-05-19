Тегеран раскритиковал мирное заявление американской стороны

Вашингтон использует заявление о мире для того, чтобы угрожать Тегерану, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

Политик сказал, что это «значит назвать "угрозу" "шансом на мир"», комментируя решение Дональда Трампа отложить военную атаку на Иран по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради достижения мирной сделки. В то же время глава Белого дома приказал военным силам быть наготове к атаке.

«Иран полностью и решительно готов противостоять любой военной агрессии. Для нас не имеет значения, сдадимся мы или погибнем», - заявил Казем Гариб-Абади.

Ранее сообщалось, что в переговорах между иранской и американской сторонами остаются фундаментальные разногласия. В диалоге США пытается продвинуть ядерный вопрос.