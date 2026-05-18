Tasnim: фундаментальные разногласия остаются между США и Ираном

Вашингтон внес поправки в текст предложения о прекращении конфликта с Ираном, но фундаментальные разногласия в позиции стран сохраняются. Об этом сообщил Tasnim, ссылаясь на свой источник.

Среди важных тем американская и иранская стороны имеют разногласия по поводу возврата замороженных средств и выплаты репараций, особенно в плане размера компенсаций.

По слова осведомителя, США пытаются «увязать переговоры о прекращении войны с ядерным вопросом», что противоречит иранской позиции.

Тегеран сообщал, что лидер Моджтаба Хаменеи контролирует переговорный процесс с Америкой и Исламская республика не отступит ни перед какими угрозами или давлением. В свое время президент Дональд Трамп заявил, что если сделка не состоится, от Ирана ничего не останется.