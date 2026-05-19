Украина извинилась перед Эстонией за залетевший на ее территорию дрон

Украина извинилась перед Эстонией за дрон, который залетел на территорию прибалтийской республики. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он рассказал о разговоре со своим украинским коллегой, в ходе которого тот принес свои извинения, а Певкур напомнил ему, что Таллин не давал согласия на использование своего воздушного пространства.

«Мы еще раз подтвердили с министром обороны Украины, что разрешение использовать наше воздушное пространство есть только у наших союзников, Украина такого разрешения не запрашивала. Министр обороны Украины принес извинения», - приводит слова Певкура Delfi.

Ранее стало известно о том, что беспилотник ВСУ ликвидировали обнаружившие цель румынские истребители F-16. Поскольку дрон упал в болотистом районе, его обломки до сих пор не могут найти.

Это был первый случай, когда Эстония уничтожила нарушивший ее границы БПЛА.