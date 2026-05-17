ПВО Эстонии впервые самостоятельно сбила дрон. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур.

Инцидент произошел на юге страны. Беспилотник пересек границу в районе озера Выртсъярв.

«Впервые мы сами сбили дрон», - цитирует главы ведомства Delfi.

Воздушная тревога была объявлена в шести уездах Эстонии. В минобороны считают, что дрон был запущен с территории Украины.

Ранее стало известно о том, что Киев не предупреждает власти Эстонии и Латвии о возможном приближении дронов к воздушному пространству этих стран.