МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В НАТО подтвердили сбитие дрона румынскими самолетами в эстонском небе

Инцидент произошел во время патрулирования истребителями F-16 ВВС Румынии прибалтийского воздушного пространства.
Андрей Юдин 19-05-2026 16:28
© Фото: Cristian Cristel, XinHua, Global Look Press

НАТО подтвердило, что румынские истребители F-16 сбили украинский беспилотник.

По сообщению Североатлантического альянса, румынские самолеты в рамках балтийского воздушного патрулирования сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии, говорится в материале Reuters. По сообщению агентства, сейчас проводится расследование инцидента.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Румынии заявляла, что их самолет, выполняющий усиленное патрулирование воздушного пространства Прибалтики в рамках договоренностей об обеспечении коллективной безопасности НАТО, сбил БПЛА над Эстонией.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что ПВО страны впервые самостоятельно сбила дрон.

#в стране и мире #бпла #НАТО #эстония #ВВС #Румыния #Воздушное пространство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 