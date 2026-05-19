В НАТО подтвердили сбитие дрона румынскими самолетами в эстонском небе

НАТО подтвердило, что румынские истребители F-16 сбили украинский беспилотник.

По сообщению Североатлантического альянса, румынские самолеты в рамках балтийского воздушного патрулирования сбили БПЛА в воздушном пространстве Эстонии, говорится в материале Reuters. По сообщению агентства, сейчас проводится расследование инцидента.

Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Румынии заявляла, что их самолет, выполняющий усиленное патрулирование воздушного пространства Прибалтики в рамках договоренностей об обеспечении коллективной безопасности НАТО, сбил БПЛА над Эстонией.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что ПВО страны впервые самостоятельно сбила дрон.