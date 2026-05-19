Пленный колумбийский наемник рассказал, что приехал на Украину, чтобы работать поваром за 12 млн песо в месяц ($3,1 тыс.) Через несколько дней ему вручили контракт и отправили в штурм, где он получил ранение - командование бросило его умирать в лесу.

Вербовщики убедили 23-летнего Андреаса, что ему не придется воевать. Они сделали ему загранпаспорт и нужные документы. Через несколько месяцев он был уже на полигоне, где ему вручили контракт на украинском и убедили подписать.

За три месяца ему заплатили около 1 млн песо ($263). В одном из штурмов группу накрыла российская артиллерия. Андреас получил ранения, остальная часть группы погибла или ушла. Он остался лежать в лесу, пока его не нашли российские бойцы - они перевязали его и эвакуировали в безопасное место.

В разговоре с RT наемник признал, что отправиться на Украину была глупой идеей.

«Мы им не важны. Им безразлично», - рассказал он о командовании.

По его словам, перед отъездом на Украину многие его предупреждали, что там плохо и свои обещания украинцы не выполнят. Однако он не послушал.

Ранее стало известно, что колумбийские наемники начали массово покидать ряды ВСУ из-за проблем на фронте. В Запорожской области украинские боевики добивают наемников, которые решили сдаться в плен.