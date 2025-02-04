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Kyiv Post: наемники из Колумбии бегут из Украины из-за проблем на фронте

Колумбийцы пытаются досрочно расторгнуть контракт с ВСУ, чтобы поскорее покинуть Украину.
Виктория Бокий 2025-02-04 01:48:58
© Фото: Carlos Martinez ZUMAPRESS.com Globallookpress

Колумбийские наемники начали массово покидать ряды ВСУ из-за проблем на фронте. Об этом пишет газета Kyiv Post.

По данным издания, колумбийские военные, у которых еще не закончился контракт с ВСУ, пытались досрочно его расторгнуть, чтобы как можно скорее покинуть Украину.

По словам командира роты, где служили колумбийцы, из 80 человек в их подразделении находилось 20 наемников из Колумбии, но сейчас не осталось ни одного.

На данный момент точных данных о числе колумбийских солдат в украинской армии нет. Однако по информации, которую приводит газета, на стороне ВСУ было от нескольких сотен до двух тысяч колумбийцев.

#Украина #ВСУ #Колумбия #Наемники #солдаты
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