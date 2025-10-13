МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ в Новогригоровке убили колумбийца при попытке сдаться в плен

Наемник показывал флаг и предположительно был ранен.
Владимир Рубанов 2025-10-13 06:27:50
© Фото: Juan Moreno, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Украинские боевики уничтожили наемника из Колумбии, который хотел сдаться в плен российской армии. Об этом рассказал военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Суматоха.

По его словам, это произошло в Новогригоровке Запорожской области. Наемник показывал флаг и предположительно был ранен. Его добил украинский FPV-дрон. Боец подтвердил, что ВСУ всегда добивают своих солдат в такой ситуации. Стрелок бригады Капрал сообщил ТАСС, что ВСУ при бегстве из Новогригоровки оставили часть вооружения НАТО, включая автоматы, гранаты, РПГ, натовскую форму и оружие.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил украинцев в унизительном обращении с наемниками из своей страны. Он призвал соотечественников немедленно вернуться на родину. Колумбийские боевики публиковали видеообращение к главе государства с просьбой о спасении.

Ранее посол РФ в Боготе Николай Тавдумадзе отметил, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается высоким. Киев вербует боевиков через разные каналы, в том числе через дипмиссии.

Латиноамериканцев заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий, отметил дипломат. Наемники используются как пушечное мясо, подвергаются плохому отношению и часто погибают. Наниматели не выплачивают компенсации родственникам погибших под разными предлогами.

#Украина #ВСУ #Колумбия #Наемники #запорожская область
