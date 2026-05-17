В Иране заявили, что Хаменеи контролирует переговорный процесс с США

Иранская делегация, вовлеченная в переговорный процесс с США действует с одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Об этом заявил представитель иранского духовного лидера в КСИР Абдалла Хаджи Садеги, его слова приводит слова которого привел телеканал Al Mayadeen.

«Переговоры проходят под полным контролем наших высокопоставленных должностных лиц и зависят от поддержки верховного лидера», - подчеркнул Садеги.

Садеги также добавил, что Исламская Республика не отступит ни перед какими угрозами или давлением. Заявление было сделано на фоне сообщений СМИ, что США и Израиль начали интенсивную подготовку к возможному возобновлению атак на Иран на следующей неделе. Отмечается, что эта подготовка стала самой масштабной с момента вступления в силу режима прекращения огня. Варианты, рассматриваемые американским лидером Дональдом Трампом, включают переход к более интенсивной бомбардировке Тегерана. Есть вероятность проведения наземной операции спецназом для вывоза обогащенного урана с иранских ядерных объектов.

Глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи сегодня заявил, что власти Исламской Республики скоро представят систему регулирования грузоперевозок в Ормузском проливе, включая механизм сбора пошлин с транзитных судов. Он отметил, что разработанный механизм обеспечит управление движением судов в Ормузском проливе по установленному маршруту. По его словам, преимущества от этой системы получат только коммерческие суда и партнеры Ирана. Собранные в виде пошлин средства пойдут на финансирование специализированных услуг в рамках нового механизма.

Сегодня же США выставили пять требований к Тегерану в ответ на иранские предложения об урегулировании конфликта. Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от каких-либо компенсаций или возмещения ущерба за военные действия. Кроме того, Иран должен передать США 400 кг высокообогащенного урана и сохранить только один действующий ядерный объект. При этом Соединенные Штаты согласны рассмотреть разблокирование 25% иранских активов и остановку боевых действий.