Al Arabiya: Иран и США договорились о смягчении морской блокады

Переговорный процесс между странами проходит без препятствий, и свой ответ Исламская Республика передаст сегодня.
Андрей Юдин 07-05-2026 13:26
© Фото: US Navy, via Globallookpress.com, Global Look Press

Иран и США договорились о смягчении морской блокады в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческих судов. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

В материале телеканала отмечается, что в ближайшее время ожидается прорыв в решении проблем судов, которые заблокированы в проливе.

Также осведомители рассказали, что сейчас нет договоренностей о проведении прямых переговоров между иранской и американской сторонами, а контакты проходят через посредников. Президент США Дональд Трамп запросил у Тегерана быстрый ответ на предложение по разрядке конфликта. Переговорный процесс идет без препятствий, и «Иран может уже сегодня передать свой ответ пакистанским посредникам».

Глава Белого дома предположил, что до 14 мая состоится сделка с Исламской Республикой. Трамп также отметил, что если этого не произойдет, то придется снова начать бомбить Иран.

#в стране и мире #блокада #сша #Иран #Ормузский пролив #сделка
