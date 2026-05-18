США приостановят санкции против иранской нефти на время переговоров

США готовы приостановить действие санкций против иранской нефти на время переговоров с Исламской Республикой. Об этом сообщает RT.

Ограничения перестанут действовать до тех пор, пока сделка не будет заключена либо переговоры не завершатся с отрицательным результатом.

Ранее официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари пообещал вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива.

В свою очередь, по информации CNN, в США составили сценарии нанесения ударов по Ирану. Президент страны Дональд Трамп провел встречу с ключевыми членами своей команды по нацбезопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Тегерана.

Трамп торопит Иран с ответом на предложения мирного урегулирования, угрожая возобновить боевые действия.