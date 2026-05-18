В Иране пообещали вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива

Отмечается, что за последние сутки ВМС Корпуса стражей исламской революции не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив.
Дарья Неяскина 18-05-2026 10:59
© Фото: Jonathan P. Idle, U.S. Navy, Global Look Press

В Иране пригрозили вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в своем аккаунте в социальной сети X.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», - написал он в сообщении.

Также Зольфагари отметил, что за последние сутки ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. Помимо этого, он пообещал, что в регионе скоро установят новый порядок.

Ранее американский журналист Такер Карлсон говорил, что война с Ираном может привести мир к голоду и «Великой депрессии». Он также предупредил, что действия Вашингтона против Тегерана способны спровоцировать блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 30% минеральных удобрений и 20% энергоресурсов. 

#в стране и мире #Иран #ксир #Ормузский пролив #военные базы США #Эбрахим Зольфагари
