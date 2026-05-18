В Иране пообещали вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива

В Иране пригрозили вывести из строя все американские базы на юге Персидского залива. Об этом сообщил официальный представитель центрального штаба военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари в своем аккаунте в социальной сети X.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», - написал он в сообщении.

Также Зольфагари отметил, что за последние сутки ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не позволили ни одному судну пройти через Ормузский пролив. Помимо этого, он пообещал, что в регионе скоро установят новый порядок.

Ранее американский журналист Такер Карлсон говорил, что война с Ираном может привести мир к голоду и «Великой депрессии». Он также предупредил, что действия Вашингтона против Тегерана способны спровоцировать блокировку Ормузского пролива, через который проходит около 30% минеральных удобрений и 20% энергоресурсов.