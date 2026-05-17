Более 120 БПЛА сбили в столичном регионе за сутки

В результате атаки беспилотников на Москву, по предварительным данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В основном ранения получили строители, находившиеся возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ). Технология предприятия не нарушена.

Повреждены три жилых дома. Средства ПВО министерства обороны продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки сбито более 120 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированной атаки беспилотников в Подмосковье погибли три человека, еще несколько получили ранения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В микрорайоне Старбеево города Химки один из беспилотников врезался в частный дом. Погибла женщина, еще один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки Мытищ двое мужчин стали жертвами удара дрона по строящемуся зданию.