Три человека погибли в Подмосковье при массированной атаке дронов

Три человека погибли и еще несколько пострадали в результате массированной атаки беспилотников на столицу. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Силы ПВО отражают налет с трех часов утра. В микрорайоне Старбеево в Химках дрон попал в частный дом. Погибла женщина, а еще один человек оказался под завалами. На месте работают спасательные службы и экстренные службы.

В деревне Погорелки в Мытищах двое мужчин стали жертвами удара БПЛА по строящемуся дому. На месте также задействованы все экстренные службы. Другой дом в этом районе получил повреждения от обломков, пострадавших нет.

В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом, повредив несколько квартир. Однако среди жителей пострадавших нет. В Истре также зафиксированы попадания БПЛА: в многоквартирном доме на улице Космонавтов в Дедовске и в шести частных домах в поселке Агрогородок. По предварительным данным, травмы получили трое мужчин и одна женщина. Им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в деревне Субботино в Наро-Фоминске из-за падения дрона загорелся частный дом, никто не пострадал. Атакам подверглись и инфраструктурные объекты в разных муниципалитетах.

На всех местах происшествий продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС, полиции и местных администраций. Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую поддержку, добавил Воробьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве расчеты ПВО уничтожили десятки БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.