Судьи во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска

Парижский прокурор Лор Беко также отметила, что ответа от Минюста США на запрос по расследованию соцсети X не поступало, хотя по другим делам сотрудничество складывается хорошо.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 16:30
© Фото: Johannes Neudecker, dpa, Global Look Press

Французские следственные судьи, ведущие расследование в отношении соцсети X, могут запросить ордер на арест ее владельца, американского миллиардера Илона Маска. Об этом в эфире радио RTL заявила прокурор Парижа Лор Беко.

Она уточнила, что это может быть сделано по завершении расследования, в том случае, если следственные судьи будут убеждены, что элементы подозрения превращаются в достаточно согласованные обвинения. Тогда Маска вызовут в уголовный суд. По словам прокурора, если миллиардер не будет отвечать на повестки, единственным способом обеспечить его явку в суд станет ордер на его арест.

Прокурор добавила, что расследование против соцсети X продолжается. Им занимаются три следственных судьи. Также Беко признала, что ее ведомство не получило ответ от Минюста США на запрос по данному расследованию. При этом прокурор отметила, что по другим делам сотрудничество с американской юстицией складывается хорошо.

Маск охарактеризовал обыски, проведенные в феврале французскими правоохранителями в парижском офисе его компании, как политическую атаку. Обыски проводились парижской прокуратурой совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Отмечалось, что это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года. Прокуратура также пригласила американского предпринимателя на «свободные слушания» по делу о соцсети. Маск не явился, парижская прокуратура 7 мая начала в отношении него предварительное расследование.

Тогда же в Британии разгорелся скандал, который грозит соцсети Х закрытием на территории страны и миллиардными штрафами. Речь идет о чат-боте Grok, генерирующем картинки порнографического содержания. На созданных в нем дипфейках были изображены супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон, члены парламента, депутаты и прочие знаменитости. Премьер-министр Кир Стармер распорядился провести проверку и предложить варианты дальнейших действий по ее итогам. В ответ Маск заявил, что Британия превратилась в «тюремный остров» и «фашистское государство». Он подкрепил свои слова исследованием, согласно которому в стране за год было совершено не менее 12 183 арестов из-за комментариев и постов в соцсетях.

#в стране и мире #Франция #сша #расследование #илон маск #миллиардер #ордер на арест #соцсеть х #прокуратура парижа
