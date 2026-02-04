Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

Владелец соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск охарактеризовал обыски в парижском офисе компании как политическую атаку. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Парижская прокуратура объявила о проведении рейда в офисах компании X во Франции при поддержке Европола и французского подразделения по борьбе с киберпреступностью. По информации AFP, эти действия связаны с расследованием, которое начали в январе 2025 года после обращений, связанных с работой алгоритмов соцсети.

Кроме того, претензии возникли к чат-боту Grok в том, что он якобы распространял материалы, отрицающие Холокост, и создавал изображения сексуального характера. Прокуратура Парижа пригласила Илона Маска и бывшего генерального директора компании Линду Яккарино на добровольный допрос. Он запланирован на 20 апреля.

Основатель Telegram Павел Дуров в связи с обысками заявил, что Франция - несвободная страна. По его словам, Париж уголовно наказывает все социальные сети, которые предоставляют людям хоть какую-то свободу.

Самого Дурова задержали в 2024 году по обвинениям в содействии незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации в Telegram. Он отверг обвинения и заявил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 млн учетных записей за нарушения. В марте 2025 года Дуров вернулся в ОАЭ, дело против него не закрыто.