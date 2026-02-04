МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

Прокуратура Парижа пригласила Маска и бывшего генерального директора компании Линду Яккарино на добровольный допрос.
Владимир Рубанов 04-02-2026 01:04
© Фото: Lian Yi XinHua, Global Look Press

Владелец соцсети Х американский бизнесмен Илон Маск охарактеризовал обыски в парижском офисе компании как политическую атаку. Об этом он написал в своем аккаунте в Х.

Парижская прокуратура объявила о проведении рейда в офисах компании X во Франции при поддержке Европола и французского подразделения по борьбе с киберпреступностью. По информации AFP, эти действия связаны с расследованием, которое начали в январе 2025 года после обращений, связанных с работой алгоритмов соцсети.

Кроме того, претензии возникли к чат-боту Grok в том, что он якобы распространял материалы, отрицающие Холокост, и создавал изображения сексуального характера. Прокуратура Парижа пригласила Илона Маска и бывшего генерального директора компании Линду Яккарино на добровольный допрос. Он запланирован на 20 апреля.

Основатель Telegram Павел Дуров в связи с обысками заявил, что Франция - несвободная страна. По его словам, Париж уголовно наказывает все социальные сети, которые предоставляют людям хоть какую-то свободу.

Самого Дурова задержали в 2024 году по обвинениям в содействии незаконному обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству из-за недостаточной модерации в Telegram. Он отверг обвинения и заявил, что Telegram ежемесячно удаляет от 15 до 20 млн учетных записей за нарушения. В марте 2025 года Дуров вернулся в ОАЭ, дело против него не закрыто.

#Франция #Париж #илон маск #обыски #социальная сеть #павел дуров
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 