В Британии могут запретить соцсеть Х из-за дипфейков с Кейт Миддлтон

В Великобритании разгорелся скандал, который грозит соцсети Х закрытием на территории страны и миллиардными штрафами. Речь о чат-боте Grok, который генерировал картинки порнографического содержания, пишет The Telegraph.

«Источники <...> указали на все полномочия в рамках закона о безопасности в Интернете, которые включают штрафы в миллиарды фунтов стерлингов или даже блокировку доступа к X в Великобритании», - говорится в публикации.

Чат-бот генерирует картинки с порнографией и педофилией по запросам пользователей. На дипфейках изображены супруга наследника британского престола Кейт Миддлтон, члены парламента, депутаты и прочие знаменитости. Премьер-министр Кир Стармер уже распорядился провести проверку и предложить варианты дальнейших действий по ее итогам.

Подобные инциденты с соцсетью Х уже были. В конце прошло года социальная сеть Маска удалила аккаунт Европейской комиссии. Запрет доступа к нему сопровождало сообщение начальника отдела продуктов соцсети Никиты Бира. Он написал, что ЕК использовала алгоритмы, чтобы продвинуть объявление о многомиллионном штрафе, который наложила на Х. По словам Бира, европейское ведомство ввело в заблуждение пользователей, предлагая посмотреть видео, но на самом деле за ссылкой скрывалось объявление о штрафе в €120 млн.