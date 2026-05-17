МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США перебрасывают кавалерийскую дивизию из Техаса в Польшу

В Польшу уже переброшено более 20% от запланированного количества войск и около 70% военной техники.
Дарья Ситникова 17-05-2026 01:55
© Фото: MACIEJ GOCLON FOTONEWS, via www.imago-images.de, Global Look Press

США начали перебрасывать силы Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу в рамках ротации войск. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

«После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы», - написал он в социальной сети Х.

К сегодняшнему дню в страну доставили уже свыше 20% от запланированной численности личного состава и около 70% военной техники. Она является ключевым фактором готовности сил.

Параллельно США намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк. Он дислоцирован в Фильсэкке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах сократить американский воинский контингент в Германии на 5 000 человек. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент.

#в стране и мире #Польша #сша #военные #техас #Первая кавалерийская дивизия #ротация войск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 