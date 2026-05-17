США перебрасывают кавалерийскую дивизию из Техаса в Польшу

США начали перебрасывать силы Первой кавалерийской дивизии из Техаса в Польшу в рамках ротации войск. Об этом сообщил директор Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий.

«После вывода из Германии это подразделение может быть направлено для замены американской бригадной танковой группы», - написал он в социальной сети Х.

К сегодняшнему дню в страну доставили уже свыше 20% от запланированной численности личного состава и около 70% военной техники. Она является ключевым фактором готовности сил.

Параллельно США намерен вывести из Германии 2-й кавалерийский полк. Он дислоцирован в Фильсэкке.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о планах сократить американский воинский контингент в Германии на 5 000 человек. В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что страна готова принять дополнительный американский воинский контингент.