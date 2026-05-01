Politico: слова Трампа о сокращении военных в ФРГ шокировало Пентагон

Сейчас в США пытаются выяснить, насколько серьезным было заявление президента.
Виктория Бокий 01-05-2026 10:40
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном сокращении военного континента в Германии «шокировало Пентагон». Об этом сообщает Politico.

Со слов неназванного источника, на который ссылается издание, слова Трампа «ошеломили представителей военных кругов». Теперь они пытаются выяснить, насколько серьезным было это заявление главы Белого дома.

По данным представителей военных кругов США, на данный момент речь идет о «потенциальных новых усилиях, направленных на вывод из ФРГ сотен, если не тысяч, американских военнослужащих». В Пентагоне тоже не ожидали такого и не планировали подобных сокращений в Германии.

«Однако мы должны всерьез к нему (Дональду Трампу. - Прим. ред.) относиться, поскольку он серьезно был настроен на это в ходе первого срока пребывания на посту президента», - сказал представитель аппарата Конгресса.

В это же время помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл заявил изданию, что американское военное министерство «готовит планы на все сценарии». Он добавил, что в Пентагоне готовы выполнить приказы верховного главнокомандующего «в то время и в том месте, которые он выберет».

Ранее сообщалось, что Трамп решил сократить американский воинский контингент на территории Германии. Такое заявление последовало после того, как немецкий канцлер Фридрих Мерц сказал, что Иран «унижает» США. Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал это заявление Трампа «черной меткой» для Мерца.

#сша #Германия #Дональд Трамп #Пентагон #военный контингент
