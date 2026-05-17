Песков заявил, что Макрон не дошел до телефона для звонка Путину

Эммануэль Макрон постоянно обещает позвонить президенту России.
Виктория Бокий 17-05-2026 14:21
© Фото: Luka Dakskobler, Keystone Press Agency, Globallookpress

Обещавший позвонить президенту России Владимиру Путину французский лидер Эммануэль Макрон так и не дошел до телефона. Об этом заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Помните, на протяжении последних нескольких лет все время Макрон говорил, что “я позвоню Путину”? Но так и не дошел до телефонной трубки», - поделился представитель Кремля с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Напомним, в феврале этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал возобновление контактов между Москвой и Парижем, которые при желании сторон могут быстро наладить диалог на высшем уровне. На тот момент Москва не получала сигналов от Парижа о желании диалога на новом уровне.

В том же месяце лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в попытке связаться с Владимиром Путиным, чтобы спасти свою политическую карьеру. Тогда же глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призывал европейцев общаться с Россией без посредников.

#Россия #в стране и мире #Франция #эммануэль макрон #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
