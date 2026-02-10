Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил возобновление контактов между Москвой и Парижем, которые при желании сторон могут быстро наладить диалог на высшем уровне.

«Действительно имели место контакты, это мы можем подтвердить», - сказал Песков журналистам.

По его словам, в настоящий момент Москва не получала сигналов о желании диалога на высшем уровне, однако обратила внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости восстановления отношений с Россией.

Дмитрий Песков также напомнил, что Москва давно говорила о том, что «низводить отношения до нулевого состояния» нелогично, а также контрпродуктивно и вредно для всех сторон.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Марона в том, что тот хочет спасти карьеру за счет отношений с Россией. Политик подчеркнул, что образ миротворца может помочь французскому лидеру, поэтому «самое время звонить Путину».