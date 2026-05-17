МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Службы Минкульта Франции никогда не проверяли безопасность Лувра

Обратили внимание на безопасность музея только после громкого ограбления в октябре прошлого года.
Виктория Бокий 17-05-2026 10:21
© Фото: Wu Huiwo, XinHua, Globallookpress

Служба безопасности французского министерства культуры никогда не проверяла Лувр до громкого ограбления в октябре прошлого года. Об этом говорится в докладе комиссии парламента Франции.

Согласно документу, в министерстве культуры страны знали об уязвимости музея. Однако никаких проверок ведомство не проводило, так как «не получало соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции».

«Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции несмотря на то, что контролирующий орган был осведомлен об уязвимости музея в сфере безопасности», - приводит фрагмент из документа РИА Новости.

Отмечается, что доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась вскоре после громкого ограбления музея.

Напомним, злоумышленники проникли в Лувр и забрали драгоценности времен Наполеона 19 октября 2025 года. Сообщалось, что управились они за четыре минуты.

Несколько дней назад французский парламент раскритиковал бесконтрольность руководства Лувра. Со слов главы комиссии Александра Портье, безопасность в музее не рассматривалась в качестве приоритета.

#в стране и мире #Франция #Париж #Министерство Культуры #Лувр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 