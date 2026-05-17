Службы Минкульта Франции никогда не проверяли безопасность Лувра

Служба безопасности французского министерства культуры никогда не проверяла Лувр до громкого ограбления в октябре прошлого года. Об этом говорится в докладе комиссии парламента Франции.

Согласно документу, в министерстве культуры страны знали об уязвимости музея. Однако никаких проверок ведомство не проводило, так как «не получало соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции».

«Служба безопасности, охраны и аудита никогда не проводила проверок в учреждении до ограбления 19 октября, поскольку не получала соответствующих запросов ни от самого учреждения, ни от службы музеев Франции несмотря на то, что контролирующий орган был осведомлен об уязвимости музея в сфере безопасности», - приводит фрагмент из документа РИА Новости.

Отмечается, что доклад был составлен комиссией по расследованию нарушений в вопросах охраны культурного наследия и обеспечения безопасности музеев. Работа над документом началась вскоре после громкого ограбления музея.

Напомним, злоумышленники проникли в Лувр и забрали драгоценности времен Наполеона 19 октября 2025 года. Сообщалось, что управились они за четыре минуты.

Несколько дней назад французский парламент раскритиковал бесконтрольность руководства Лувра. Со слов главы комиссии Александра Портье, безопасность в музее не рассматривалась в качестве приоритета.