МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученый назвал решающую дату для распространения хантавируса

Случаи заражений третьего поколения начнут проявляться примерно 19 мая.
Владимир Рубанов 12-05-2026 11:50
© Фото: Christoph Reichwein, dpa, Global Look Press

Американский врач и ученый Стивен Куэй считает, что 19 мая будет ключевой датой для понимания, распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера MV Hondius. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Telegraph.

Вспышка смертельно опасного хантавируса возникла на нидерландском лайнере MV Hondius во время рейса из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, из которых три закончились летальным исходом.

Пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди людей, не находившихся на борту MV Hondius, говорится в статье. Это свидетельствует об отсутствии распространения вируса за пределы лайнера. Однако длительный инкубационный период затрудняет определение, могли ли сошедшие с судна 24 апреля пассажиры заразить других людей.

Стивен Куэй рассчитал, что для случаев второго поколения, вызванных контактом с «нулевым пациентом», в среднем требуется 22 дня до появления симптомов. Ученый предполагает, что случаи заражений третьего поколения начнут проявляться примерно 19 мая, при условии, что инкубационный период останется неизменным.

Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что хантавирус передается от человека к человеку только при тесном контакте с инфицированным. Например, через общие предметы личной гигиены.

Пассажиров круизного лайнера MV Hondius поместят на 42-дневный карантин, рассказала министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Туристический лайнер 10 мая пришвартовался в порту Тенерифе на Канарских островах. Туристов эвакуировали в изолятор и наблюдают за их состоянием. Но часть пассажиров покинули судно раньше, еще в апреле.

#испания #сша #Аргентина #заболевание #пассажиры #круизный лайнер #хантавирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 