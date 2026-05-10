Ученый назвал решающую дату для распространения хантавируса

Американский врач и ученый Стивен Куэй считает, что 19 мая будет ключевой датой для понимания, распространился ли хантавирус за пределы круизного лайнера MV Hondius. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на Telegraph.

Вспышка смертельно опасного хантавируса возникла на нидерландском лайнере MV Hondius во время рейса из Аргентины в Кабо-Верде. Всемирная организация здравоохранения подтвердила семь случаев заражения, из которых три закончились летальным исходом.

Пока не зафиксировано ни одного случая заболевания среди людей, не находившихся на борту MV Hondius, говорится в статье. Это свидетельствует об отсутствии распространения вируса за пределы лайнера. Однако длительный инкубационный период затрудняет определение, могли ли сошедшие с судна 24 апреля пассажиры заразить других людей.

Стивен Куэй рассчитал, что для случаев второго поколения, вызванных контактом с «нулевым пациентом», в среднем требуется 22 дня до появления симптомов. Ученый предполагает, что случаи заражений третьего поколения начнут проявляться примерно 19 мая, при условии, что инкубационный период останется неизменным.

Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что хантавирус передается от человека к человеку только при тесном контакте с инфицированным. Например, через общие предметы личной гигиены.

Пассажиров круизного лайнера MV Hondius поместят на 42-дневный карантин, рассказала министр здравоохранения Испании Моника Гарсия. Туристический лайнер 10 мая пришвартовался в порту Тенерифе на Канарских островах. Туристов эвакуировали в изолятор и наблюдают за их состоянием. Но часть пассажиров покинули судно раньше, еще в апреле.