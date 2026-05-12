Роспотребнадзор назвал переносчика хантавируса Андес

Хантавирус Андес естественным образом переносит лишь карликовый рисовый хомяк. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Зверек обитает вдали от России в Аргентине и Чили, уточнили там. Отечественный климат для рисового хомяка не подходит. Тем не менее пограничный контроль усилен, чтобы не допустить завоза вируса, констатировали в Роспотребнадзоре.

«Ситуация стабильная и контролируемая, регистрируются лишь спорадические случаи, что свидетельствует об отсутствии отклонений от обычной картины заболеваемости», - сообщили в ведомстве.

В России известен штамм инфекции, вызывающий геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, однако вспышек заражения внутри страны до сих пор зафиксировано не было, говорится в сообщении.

Напомним, вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius. Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила об 11 выявленных случаях инфицирования. Там отметили, что вариант вируса Андес - единственный, который передается от человека к человеку.

Сейчас судно пришвартовано в порту Тенерифе на Канарских островах. Пассажиры эвакуированы на берег и с соблюдением всех мер безопасности вывезены в медицинские изоляторы. Там они будут находиться ближайшие 42 дня. Медики проследят за их состоянием. Сам корабль пройдет тщательную дезинфекцию.