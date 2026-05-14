Си Цзиньпин назвал вопрос Тайваня самым важным в отношениях с США

При неправильном подходе к нему возможен конфликт между странами, отметил китайский лидер.
Владимир Рубанов 14-05-2026 07:17
© Фото: US Network Pool

Неправильный подход к вопросу Тайваня может вызвать конфликт между Китаем и США, что грозит значительным ухудшением их отношений. Об этом предупредил председатель КНР Си Цзиньпин.

Тайваньский вопрос является ключевым в китайско-американских отношениях, отметил китайский лидер. Если его урегулировать правильно, это поможет сохранить стабильность между двумя странами. Однако если этого не произойдет, Китай и США могут столкнуться с конфликтом, что поставит под угрозу все аспекты их двусторонних связей, цитирует Си Цзиньпина агентство Синьхуа.

Председатель КНР подчеркнул, что стремление к независимости Тайваня и мир в регионе несовместимы. По его мнению, поддержание стабильности в Тайваньском проливе - это ключевой фактор для укрепления отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

В Пекине начался первый за девять лет государственный визит президента США в Китай. Он продлится три дня. Во время встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин подчеркнул важность предотвращения «ловушки Фукидида» в отношениях между странами.

