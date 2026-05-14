Трамп прибыл в Китай с государственным визитом впервые за 9 лет

В Пекине проходит первый за девять лет государственный визит американского президента Дональда Трампа. В аэропорту главу Белого дома встретил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

С ним президент США прошел по ковровой дорожке мимо почетного караула и сотен подростков с флажками Соединенных Штатов и Китая. Трампа сопровождала делегация, в том числе, из руководителей высокотехнологичных американских корпораций.

Среди них: основатель Tesla Илон Маск и американский бизнесмен тайваньского происхождения, глава Nvidia Дженсен Хуанг. Судя по их присутствию, одной из ключевых тем визита, вероятно, станет Тайвань - ведущий мировой производитель микросхем.

Причем перед прибытием Трампа посольство Китая в США сообщило о четырех «красных линиях» в отношениях между Пекином и Вашингтоном. И первая как раз тайваньский вопрос.

Вместе с президентом США в Пекин прилетел госсекретарь Марко Рубио. Против него еще с бытности сенатором действуют китайские санкции, которые запрещают ему въезд в КНР.

Чтобы их обойти Пекин стал использовать в написании фамилии Рубио другой иероглиф, благодаря чему Рубио стал Лубио. Отправился он в Китай в таком же спортивном костюме, в котором США в январе захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Трамп пробудет в КНР три дня. Переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином уже стартовали.