Си Цзиньпин предложил США вместе преодолеть «ловушку Фукидида»

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине отметил важность предотвращения «ловушки Фукидида» в отношениях между двумя странами. Об этом пишет CNN.

Китайский лидер заявил, что мир переживает значительные изменения и сталкивается с нестабильностью. Поэтому сотрудничество США и Китая критически важно для преодоления «ловушки Фукидида» и формирования новой модели отношений между крупными державами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что исторические вызовы и интересы обеих стран перевешивают разногласия. Успех одного государства открывает возможности для другого. Он также отметил, что китайско-американские отношения способствуют миру и стабильности.

«Ловушка Фукидида» - это концепция, описывающая риск возникновения конфликта между доминирующей державой и быстро развивающейся новой державой, когда их интересы начинают пересекаться. Это выражение часто используется для анализа отношений между США и Китаем на международной арене.

Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Дональда Трампа в Китай. Он продлится с 13 по 15 мая.