МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Си Цзиньпин предложил США вместе преодолеть «ловушку Фукидида»

Председатель КНР добавил, что в настоящее время мир переживает небывалые изменения.
Владимир Рубанов 14-05-2026 06:48
© Фото: US Network Pool

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине отметил важность предотвращения «ловушки Фукидида» в отношениях между двумя странами. Об этом пишет CNN.

Китайский лидер заявил, что мир переживает значительные изменения и сталкивается с нестабильностью. Поэтому сотрудничество США и Китая критически важно для преодоления «ловушки Фукидида» и формирования новой модели отношений между крупными державами.

Си Цзиньпин подчеркнул, что исторические вызовы и интересы обеих стран перевешивают разногласия. Успех одного государства открывает возможности для другого. Он также отметил, что китайско-американские отношения способствуют миру и стабильности.

«Ловушка Фукидида» - это концепция, описывающая риск возникновения конфликта между доминирующей державой и быстро развивающейся новой державой, когда их интересы начинают пересекаться. Это выражение часто используется для анализа отношений между США и Китаем на международной арене.

Встреча лидеров двух стран проходит в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Дональда Трампа в Китай. Он продлится с 13 по 15 мая.

#Китай #сша #Дональд Трамп #Визит #Международные отношения #Си Цзаньпин #ловушка Фукидида
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 