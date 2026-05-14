WP: в США увидели выгоду Китая в конфликте с Ираном

Американская разведка считает, что Китай использует войну с Ираном для усиления своих позиций по отношению к США в военной, экономической, дипломатической и других сферах. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

В статье отмечается, что Пекин якобы использовал энергетический кризис в Персидском заливе для своей выгоды и изучал американскую тактику ведения войны. Китай продавал оружие союзникам США в Персидском заливе, а также помогал странам справляться с кризисом.

Этот доклад разведки вызвал обеспокоенность в Пентагоне. В нем отмечается, что боевые действия с Ираном истощили запасы американских боеприпасов, которые могли бы понадобиться в случае конфликта вокруг Тайваня.



Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь ранее заявила, что Пекин обладает достаточной решимостью и возможностями для пресечения любых сепаратистских попыток добиться «независимости Тайваня». Она прокомментировала таким образом планы тайваньского лидера Лай Циндэ по закупкам американского вооружения, назвав их провокацией, которая лишь усиливает напряженность в Тайваньском проливе.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, главным геополитическим вызовом для США является Китай, при этом отношения с Пекином для Вашингтона считаются одними из самых важных. Он добавил, что американская делегация во время визита в Китай попытается убедить Пекин «играть более активную роль» для влияния на Иран.