Рубио назвал Китай основным вызовом для США

Госсекретарь США добавил, что американская делегация во время визита в Китай попытается убедить Пекин «играть более активную роль» для влияния на Иран.
Дарья Ситникова 14-05-2026 02:59
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Global Look Press

Главным геополитическим вызовом для США является Китай, при этом отношения с Пекином для Вашингтона считаются одними из самых важных. Об этом заявил госсекретарь страны Марко Рубио в интервью Fox News.

«Наши интересы будут конфликтовать с их интересами. Чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность в мире, нам придется управлять этими процессами», - сказал он.

С его слов, американская делегация во время визита в Китай попытается убедить Пекин «играть более активную роль». Рубио объяснил, что это должно повлиять на Иран и заставить его отказаться от эскалации в Ормузском проливе.

Госсекретарь также назвал Тегеран «огромным источником нестабильности». По его мнению, Иран «угрожает дестабилизировать Азию больше, чем любую другую часть мира, потому что она сильно зависит от проливов в плане энергоснабжения».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран намерен привлечь к ответственности страны, которые действуют в сговоре с Израилем против исламской республики. Он добавил, что «вражда с великим народом Ирана - глупая авантюра».

