Власти КНР пообещали пресекать сепаратизм на Тайване

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнлянь подчеркнула, что Пекин обладает достаточной решимостью и возможностями для пресечения любых сепаратистских попыток добиться «независимости Тайваня».

«У нас есть твердая воля, непоколебимая уверенность, решимость и мощные возможности для того, чтобы подавить все сепаратистские замыслы об организации независимости Тайваня. Решительно противостоять внешнему вмешательству и защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», - заявила Чжу Фэнлянь на регулярном брифинге.

Она прокомментировала таким образом планы тайваньского лидера Лай Циндэ по закупкам американского вооружения, назвав их провокацией, которая лишь усиливает напряженность в Тайваньском проливе.

Представитель канцелярии добавила, что подобные действия не изменят историческую тенденцию к объединению и не помешают Китаю отстаивать свои законные права.

После разговора в ноябре с председателем КНР Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Китая не будут нарушать статус-кво в отношении Тайваня.