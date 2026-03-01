МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сборная Ирана по футболу может отказаться от поездки на ЧМ 2026 в США

Также местная Федерация футбола заявила о приостановке локального турнира, так как часть иностранных спортсменов спешно покидает страну.
Тимур Юсупов 01-03-2026 08:04
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира 2026, большая часть матчей которого должна состояться в США. Как сообщает президент иранской Федерации футбола Мехди Тадж, в свете сегодняшних событий власти страны вряд ли захотят, чтобы их команда выступала в соревнованиях на территории противника.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», - заявил Тадж.

Кроме того, президент Федерации футбола сообщил о приостановке местного чемпионата страны, так как несколько футболистов из других стран, играющих за иранские команды, приняли решение покинуть страну и вернуться к себе на родину, чтобы не стать жертвами израильских и американских ударов.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана. 

#Спорт #в стране и мире #Футбол #ЧМ #сша #Иран #чемпионат мира по футболу #арабо-израильский конфликт #ЧМ-2026 #Сборная по футболу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Российские буксиры. Часть 1
2
Военная приемка. 500-й выпуск
3
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
4
Оружие Египта
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
7
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
8
Военные инженеры Будды
9
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
10
ФСВТС России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 