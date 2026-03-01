Сборная Ирана по футболу может отказаться от поездки на ЧМ 2026 в США

Сборная Ирана по футболу может отказаться от участия в чемпионате мира 2026, большая часть матчей которого должна состояться в США. Как сообщает президент иранской Федерации футбола Мехди Тадж, в свете сегодняшних событий власти страны вряд ли захотят, чтобы их команда выступала в соревнованиях на территории противника.

«После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов, вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», - заявил Тадж.

Кроме того, президент Федерации футбола сообщил о приостановке местного чемпионата страны, так как несколько футболистов из других стран, играющих за иранские команды, приняли решение покинуть страну и вернуться к себе на родину, чтобы не стать жертвами израильских и американских ударов.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение самой ожесточенной наступательной операции в истории ВС Ирана.