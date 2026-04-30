Инфантино заявил, что Иран выступит на ЧМ-2026 по футболу в США

По словам президента ФИФА, команда проведет свои матчи в Соединенных Штатах.
Владимир Рубанов 30-04-2026 21:12
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency, Global Look Press

Иранская сборная по футболу выступит на чемпионате мира в 2026 году и будет играть в США. Об этом на конгрессе ФИФА в Ванкувере сообщил президент организации Джанни Инфантино. По его словам, причина состоит в том, что футбол объединяет мир.

Участие сборной Ирана в ЧМ-2026 оказалось под угрозой из-за военно-политического конфликта с принимающей страной. Турнир проходит в США, Канаде и Мексике. Команда должна выступать в группе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. По календарю все ее матчи проходят в США (Лос-Анджелес, Сиэтл).

После атаки 28 февраля США и Израиля власти в Тегеране заявили, что матчи состоятся только при полной гарантии безопасности команды. Американский президент Дональд Трамп заявил, что не считает целесообразным приезд сборной Ирана «ради их жизни и безопасности».

Иранские власти обсуждали с ФИФА перенос матчей групповой стадии в Мексику. А посланник Трампа Паоло Дзамполли предложил заменить Иран Италией, которая не отобралась на турнир. Однако в Риме отклонили это предложение.

Позже госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США не запрещают въезд спортсменам. По его словам, проблема в «других людях, которых они хотят взять с собой». Рубио добавил, что американцы не спустят в страну представителей КСИР.

