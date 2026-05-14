США отменили планы по развертыванию четырех тысяч военных в Польше

Армия США отменила планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных. Об этом сообщило издание Defense News, ссылаясь на неназванного чиновника армии.

«Армия США отменила отправку в Польшу второй бронетанковой бригады первой кавалерийской дивизии, насчитывающей более четырех тысяч военнослужащих и соответствующее оборудование», - сказано в материале.

Источник издания не раскрыл подробностей такого решения. На данный момент в Польше расквартировано около 10 тысяч американских военных.

Ранее стало известно, что начале мая на северо-востоке Польши на полигоне в Ожише начались учения НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных. В тренировках приняли участие 3500 военных из нескольких стран НАТО. Солдаты отработали тактические цели и огневые задачи.

Кроме того, как рассказал министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в страну американского вооружения. Он отметил, что сроки задержек и перечень вооружения не критические для польской стороны.