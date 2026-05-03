В Польше рассказали о задержках поставок оружия из США

Боевые действия на Ближнем Востоке привели к задержкам в поставке в Польшу американского вооружения. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Конечно, к сожалению, война на Ближнем Востоке задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки техники в Европу, нашим союзникам», - сказал польский министр.

Он отметил, что сроки задержек и перечень вооружения не критические для польской стороны. Агентство Reuters ранее сообщило, что Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о возможных задержках поставок некоторых видов вооружений на фоне операции в Иране.

Речь идет о нескольких европейских странах. В их число входит Прибалтика и Скандинавия.

Financial Times называет это плохой новостью для киевского режима. Тем более, на фоне уже существовавших опасений по поводу снижения поддержки Вашингтона. Издание отмечает, что задержки повлияют на поставки боеприпасов для ЗРК NASAMS и РСЗО HIMARS.