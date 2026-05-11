Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения

Он добавил, что у него нет «ни одного дома, есть только одна квартира и один автомобиль».
Дарья Ситникова 11-05-2026 23:38
© Фото: Telegram/ermaka2022

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отказался комментировать предъявленные ему обвинения до завершения следственных действий. Об этом сообщили украинские СМИ.

«Я не буду сейчас ничего комментировать. Когда закончатся следственные действия, я предоставлю комментарий», - сказал он.

Ермак также добавил, что у него нет «ни одного дома, есть только одна квартира и один автомобиль». На вопрос о том, под каким прозвищем он фигурирует на «пленках Миндича», экс-глава ответил: «Меня зовут Андрей Ермак, другого имени у меня нет».

Национальное антикоррупционное бюро и специализированная прокуратура ранее начали проводить процессуальные действия в отношении экс-главы офиса Владимира Зеленского. Речь идет о легализации средств на строительстве элитнoго жилья в районе Киева.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники отметил, что речь может идти об обыске. Подтверждений того, что Ермаку предъявлено обвинение нет, уточнил парламентарий.

#Украина #обвинения #следствие #комментарии #Андрей Ермак
